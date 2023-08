Inter, una squadra interessata a Correa: trattativa difficile, ma in caso di addio…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/08/2023

Inter, una squadra interessata a Correa. La vittoria di ieri sera contro il Monza, che ha convinto soprattutto per la qualità del gioco espresso dalla squadra di Inzaghi, ha regalato un enorme sorriso all’ambiente nerazzurro, oltre che i primi tre punti. Ma, da qui fino a inizio settembre, sarà tempo di calciomercato e la dirigenza sta provando a mettere a posto gli ultimi tasselli.

Detto che, numericamente, manca il braccetto destra di difesa, ecco che una nuova pista potrebbe aprirsi in un solo frangente, ovvero la partenza di Joaquin Correa. E, a tal proposito, la redazione di Sky Sport, ha parlato di un interesse da parte di una squadra di Serie A per il Tucu, che ieri sera è rimasto per tutti i novanta minuti seduto in panchina.

L’interessamento proviene dal Torino, che sta cercando di rinforzare la rosa di Juric che richiede a gran voce rinforzi. Quella granata, però, almeno al momento, sembra una pista difficilmente percorribile. Resta un’occasione di mercato da tenere d’occhio, perchè, nel caso in cui Correa dovesse partire in prestito, ecco che si riaprirebbe la strada che porta al ritorno di Alexis Sanchez, in questo momento svincolato.

Inzaghi, come evidenziato ieri, chiede rinforzi. Adesso bisognerà vedere come evolveranno tutte le situazioni. In tal caso, in casa nerazzurra, sono pronte le alternative.