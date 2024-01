Inter, un parametro zero vicinissimo al nerazzurro. E occhio ad altri due obiettivi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/01/2024

Inter, vicinissimo il primo colpo a parametro zero. In casa nerazzurra, dopo il deludente pareggio ottenuto in casa del Genoa, e che ha permesso alla Juventus di avvicinarsi in classifica, è tempo di rituffarsi sul campionato per l’ultimo turno del girone di andata e che vedrà la squadra di Inzaghi sfidare il Verona.

Una partita complicata, contro una squadra che sembra aver trovato una nuova quadratura tattica e un nuovo entusiasmo. Simone Inzaghi dovrà preparare la partita al meglio, scegliendo gli uomini più adatti dal momento che in tanti sembrano aver subito la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati.

Intanto, in viale della Liberazione, è tempo di programmare il futuro. Proprio per questo, Marotta e Ausilio, stanno valutando quelli che possono essere i profili migliori per la prossima stagione, con un occhio sempre vigile ai parametri zero. Di questi, ha parlato l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, all’interno del suo podcast Here We Go.

Ecco le parole di Fabrizio Romano: “Il Napoli sta provando a prolungare il suo contratto ma sembra molto difficile: pare sia la fine del ciclo di Zielinski in azzurro. Ha davvero tante chance di lasciare il Napoli a zero: l’Inter è interessata e sta parlando con i suoi agenti ed è davvero un’opportunità per lui. Anche Taremi è da tenere d’occhio per l’Inter: sono molto attenti ai parametri zero e lui è uno dei giocatori in lista per l’estate e ci stanno pensando. Lui, Djalo e Zielinski sono in lista a zero per l’estate”.