Inter, un obiettivo per la fascia rischia di sfumare: la big inglese pronta al sorpasso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/12/2023

Inter, l’obiettivo per la fascia rischia di saltare. Dopo la convincente vittoria ottenuta per 4-0 in casa ai danni dell’Udinese, la squadra nerazzurra è ritornata a lavorare ad Appiano Gentile per preparare il match di Champions League contro la Real Sociedad. Una partita di fondamentale importanza, dal momento che entrambe le squadre si giocano il passaggio del girone come prime in classifica.

Dopo il pareggio dell’andata, con una prestazione non indimenticabile, servirà tutta l’attenzione possibile da parte degli uomini di Simone Inzaghi per portare a casa i tre punti e non ripetere gli errori fatti nel precedente incontro. Intanto, in viale della Liberazione, si pensa al futuro. Come si sa, con Cuadrado in scadenza di contratto e con Dumfries in bilico tra il rinnovo e l’addio, si cerca un giocatore di fascia destra che possa prendere il loro posto.

Da tempo si fa il nome dell’esterno canadese del Club Brugge, Tajon Buchanan. Ma sul classe 1999 ci sono delle novità poco piacevoli per i nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Star, il giocatore piace molto al Manchester City in vista del mercato di gennaio. Per lui, il club inglese, è pronto ad offrire alla società belga una cifra di 50 milioni di sterline – che ammontano a circa 58 milioni di euro.