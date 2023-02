Inter, un big in vendita: ‘sarà messo con energia sul mercato’

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/02/2023

Inter, un altro big verrà messo sul mercato. In questi giorni, si è tanto parlato del mancato rinnovo di contratto di Skriniar. Tra la strategia sbagliata della società, il rifiuto e gli errori di comunicazione e gestione del giocatore e la reazione dei tifosi nerazzurri, oramai la strada è tracciata e porta a Parigi per la prossima stagione. Questo, complica e non poco i piani strategici della dirigenza nerazzurra che, adesso, ha il compito di trovare un sostituto all’altezza.

Proprio per questo, se Dumfries era stato messo sul mercato e, probabilmente, sarà uno dei nomi che l’Inter lascerà partire sul mercato, adesso, la situazione cambia ulteriormente, perchè potrebbe esserci anche la cessione di un altro big della rosa di Simone Inzaghi. Ecco di chi si tratta.

Inter, in estate forte il rischio di cessione di un altro big della rosa: l’addio di Skriniar ha cambiato le carte in tavola

Dunque, come detto, la prossima, sarà l’ennesima estate di mercato complicata per la dirigenza nerazzurra che dovrà tirare fuori il coniglio dal cilindro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Marcelo Brozovic l’altro big che sarà messo sul mercato. Brozovic, in questa stagione, non ha giocato molto a causa di vari infortuni. Per questo, Inzaghi, si è inventato Calhanoglu nel ruolo di regista e la soluzione ha dato i suoi frutti.

Per questo, il croato, tra i big, è considerato uno dei più sacrificabili. La stessa rosea, ammette, che il giocatore ‘sarà messo con forza sul mercato’. Insomma, i tifosi nerazzurri potrebbero vedere altri big partire. Ma più che essere questo a preoccupare, è la cifra che da queste cessioni potrà essere reinvestita.