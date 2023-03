Inter, un attaccante sfuma definitivamente? Il giocatore ha fatto la sua scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/03/2023

Inter, un obiettivo per l’attacco ha preso la sua decisione per il futuro. Nella prossima sessione di mercato, la dirigenza nerazzurra, dovrà necessariamente fare delle valutazioni importanti in tutti i reparti. Tra questi, un occhio di riguarda lo avrà certamente l’attacco viste le tante situazioni di giocatori in bilico.

Infatti, se Lautaro Martinez rappresenta il punto fermo non solo del reparto, ma dell’intera squadra, ecco che il rinnovo annuale di Dzeko, ad oggi, non decolla, così come la permanenza di Lukaku sembra essere sempre più lontana e Correa sarà sicuramente ceduto viste le due stagioni giocate in maniera incolore. Intanto, un obiettivo di mercato ha dato la sua risposta.

Inter, attacco da rifare per l’estate: un obiettivo di mercato ha preso la sua decisione definitiva

La società nerazzurra, dunque, è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo. Per questo, Marotta e Ausilio, hanno guardato con enorme interesse ad alcuni profili a parametro zero per la prossima stagione. Tra questi, c’è anche Marcus Thuram, giocatore francese del Borussia Monchengladbach seguito da almeno tre stagioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi, all’interno dei suoi canali social, Thuram avrebbe già preso la sua decisione per il futuro e avrebbe comunicato in viale della Liberazione di non voler approdare a Milano. Dunque, tutto da rifare per i dirigenti che, a questo punto della situazione, dovranno andare a caccia di altri profili. Si prospetta un’altra finestra complicata dove a farla da padrona sarà l’attivo sul mercato. Vedremo se Marotta e Ausilio riusciranno nell’impresa di allestire una squadra competitiva.