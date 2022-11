Inter, Thuram un’occasione. Ma c’è un altro parametro zero su cui punta Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2022

Inter, Marotta punta un nuovo parametro zero. Da quando il campionato è andato in pausa per permettere di giocare il Mondiale in Qatar, si è iniziato a parlare con insistenza di calciomercato vista l’imminente finestra invernale. Anche l’Inter viene data come una delle società che vorrà rinforzarsi a gennaio, per poi partire nel migliore dei modi in stagione e magari recuperare quanto più terreno possibile dalla vetta.

Tra i nomi fatti in queste settimane, c’è sicuramente quello dell’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram che l’Inter in passato ha trattato – anche se, in questo momento, il Bayern Monaco sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. Ma tra i parametri zero, ce n’è uno che in queste ore sta ingolosendo particolarmente l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta che lo punta con decisione per giugno.

Inter, il mercato non dorme mai in casa nerazzurra: Marotta pronto a cogliere l’occasione a zero per giugno

Dunque, Marotta, si sta già attivando sul mercato per trovare i profili che possano fare al caso della squadra di Simone Inzaghi. Tra questi, come riportato da Il Giorno, c’è anche il difensore francese dell’Eintracht Francoforte, N’Dicka. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e pare non abbia voglia di rinnovare, ma di provare una nuova esperienza.

Per l’Inter, la sua, rappresenta un’occasione ghiotta, dal momento che, a giugno, il reparto difensivo, potrebbe essere rivoluzionato. Non solo, ma viste le scarse finanze della società, arrivare ad un profilo a parametro zero, sarebbe tutto oro colato. Vedremo se davvero ci potrà essere qualcosa di concreto. Di sicuro, Marotta e tutta la dirigenza, si stanno muovendo per non farsi cogliere impreparati.