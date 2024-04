Inter, Taremi, parametro zero scomparso dai radar

di Redazione, pubblicato il: 04/04/2024

(Inter) Nell’ultimo match sostenuto (e perso) dal Porto contro l’Estoril Mehdi Taremi non figurava nella lista dei convocati per la seconda volta consecutiva. Dall’inizio del 2024 l’iraniano ha giocato poco più di 50 minuti. Due spezzoni in due gare, una di campionato ed una di Champions nel ritorno contro l’Arsenal.

Nessun problema fisico, nessun incidente, secondo la stampa portoghese quanto sta accadendo è da mettere in collegamento con il prossimo passaggio del giocatore all’Inter a parametro zero. Taremi doveva sostenere le visite con il club nerazzurro a metà febbraio. Poi tutto è stato rinviato ma è evidente che, al rientro in Portogallo dopo la Coppa d’Asia la situazione si sia fatta estremamente delicata.