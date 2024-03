Inter, Taremi non basta, Marotta ha già un altro obbiettivo

di Redazione, pubblicato il: 19/03/2024

(Inter) Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter ha deciso di puntare su un altro attaccante oltre a Taremi. La prossima stagione sarà massacrante con la nuova formula della Champions ed il mondiale per club, il parco delle punte dovrà essere necessariamente rinnovato visto che Sanchez e Arnautovic non hanno garantito un apporto significativo e che Lautaro e Thuram hanno anche loro necessità di tirare il fiato ogni tanto.

Secondo il quotidiano milanese l’Inter si è già fatta avanti con il Genoa per Gudmundsson. “Un po’ più di un sondaggio, ma una mossa chiara per iscriversi alla corsa. L’Inter si è informata, è al corrente di tutto che quel che rota intorno a Gudmundsson. Sa che a fine stagione le strade dell’islandese e del Genoa si separeranno. Sa pure che non sarà facile scendere sotto una valutazione – minima – di 30 milioni per l’attaccante… L’Inter non si è spaventata. Non è scappata a fronte di numeri comunque altissimi. L’obiettivo è guadagnare la prima fila nelle prossime settimane, magari con un nuovo incontro, prima con l’entourage del giocatore e poi con lo stesso Genoa. L’idea potrebbe essere quella di costruire un’operazione alla Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla stagione successiva. L’Inter non ha paura di affrontare, con la formula giusta, anche un investimento importante.