Inter, si punta al made in Italy per la difesa: il giovane talento è un obiettivo concreto. Due le difficoltà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/11/2022

Inter, un giovane difensore italiano nel mirino. La prossima stagione, la retroguardia nerazzurra, potrebbe vedere grandi trasformazioni. Infatti, sono tanti i giocatori in scadenza di contratto o da riscattare all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Pertanto, dalla dirigenza di viale della Liberazione, ci si sta muovendo per trovare quei tasselli che possano rinforzare la squadra in vista del prossimo anno.

Non solo, ma non bisogna dimenticare il diktat del presidente Steven Zhang che, con il nuovo settlment agreement concordato con la UEFA, vuole una riduzione del costo della rosa. Proprio per questo, Marotta e Ausilio, hanno trovato il profilo perfetto per la rosa nerazzurra per far in modo di raggiungere tutti questi obiettivi. E il nome proviene dal campionato italiano.

Inter, si cerca di rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione: un nome forte viene dalla Serie A

Come detto, la dirigenza nerazzurra, cercherà di rinforzare il reparto arretrato con innesti di qualità, ma che rispondano anche a certe esigenze economiche. Un nome che piace tanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quello del difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. Il classe 2003 si sta imponendo a Bergamo ed è uno dei prezzi pregiati della squadra.

Per Scalvini, però, ci sono due difficoltà di fondo. La prima è la folta concorrenza, visto che anche la Juventus ed il Manchester City sono sulle sue tracce. La seconda è che l’Atalanta valuta Scalvini non meno di 30 milioni, ma l’intenzione è quella di tenerlo non solo fino al termine della stagione, ma anche per la prossima, in modo tale da far aumentare ancora maggiormente il valore del cartellino.