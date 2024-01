Inter, si prova per due giocatori dell’Atalanta: le intenzioni della dirigenza interista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/01/2024

Inter, si cercano due giocatori dell’Atalanta sul mercato. In casa nerazzurra la concentrazione è al massimo livello visto il prossimo complicatissimo impegno in campionato. La squadra di Inzaghi, infatti, se la dovrà vedere contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, squadra che, soprattutto in casa, ha sempre messo in grosse difficoltà Lautaro e compagni.

Una sfida complicatissima, complicata ulteriormente da due assenza importantissime come quelle di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Servirà la migliore Inter possibile per provare a portare a casa i tre punti, soprattutto visto il calendario della Juventus e visto che la squadra bianconera non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Intanto, in viale della Liberazione, si programma anche il futuro della rosa per il prossimo anno. L’intenzione della dirigenza è quella di avere venti giocatori di movimento intercambiabili, in modo da non far sentire troppo la differenza tra titolari e riserve, e vuole fare lo stesso ragionamento anche per la porta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, gli occhi dei dirigenti sono rivolti in casa Atalanta, dove non è mai passato di vista un giocatore come Musso. Il portiere nerazzurro è ai margini della rosa di Gasperini e potrebbe essere una grande occasione di mercato. Per la fascia destra, con l’addio di Dumfries, occhio anche alla situazione Holm, esterno che è sempre piaciuto a Piero Ausilio.