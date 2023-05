Inter, si pensa già al dopo-Onana: Vicario il preferito. L’Empoli fa il prezzo e occhio ad una concorrente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/05/2023

Inter, la società ha già il nome buono per il dopo Onana. Nelle ultime settimane, in ottica mercato in uscita, si è tanto parlato del forte interesse da parte del Chelsea per il portiere nerazzurro, Andrè Onana che tanto bene sta facendo in questa stagione sia in Serie A che in Champions League.

Proprio per questo i blues sarebbero pronti a presentare una ricca offerta in viale della Liberazione per portare il camerunese a Londra. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, la dirigenza nerazzurra avrebbe in mente già il sostituto e non vuole farsi trovare impreparata. Si tratta del portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario che quest’anno ha dimostrato di essere uno dei migliori del campionato nel suo ruolo.

Per lui, sempre secondo il quotidiano, la società toscana chiederebbe 25 milioni di euro. Ma Marotta e Ausilio dovranno fare molta attenzione, perchè sul portiere c’è anche il forte interesse da parte della Roma che sta pensndo seriamente a lui. Insomma, se Onana dovesse andare via, l’obiettivo sarebbe chiaro. Vedremo quali saranno le evoluzioni di tutto.