Inter, si pensa alla difesa del futuro: tutti i nomi nella lista di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/03/2024

Inter, si valutano profili per la difesa del futuro. In casa nerazzurra, c’è tanto entusiasmo per quanto riguarda i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Ma la concentrazione rimane altissima per provare a portare a casa altri tre punti contro un avversario complicatissimo come il Genoa, che all’andata è stato tra le poche compagini capaci di togliere punti agli uomini di Simone Inzaghi. Per questo servirà la massima concentrazione e tutta la cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, la dirigenza, sta iniziando a valutare alcuni nomi per il futuro soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Marotta e Ausilio stanno iniziando a valutare i primi nomi che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. In prima fila ci sono i due italiani Scalvini dell’Atalanta e Buongiorno del Torino. Il problema, per loro, sta nella valutazione altissima fatta dalle rispettive società, ovvero 40 milioni di euro.

Tra gli altri nomi, ci sono anche i giovani Yoro del Lille, che però sembra seguito da colossi come Real Madrid e PSG, e Hato dell’Ajax, seguito dall’Arsenal. Infine, occhio ancora a Schuurs, seguito per il dopo Skriniar, e a Doekhi dell’Union Berlino e Tah del Bayer Leverkusen, entrambi in scadenza nel 2025.