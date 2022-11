Inter, senti il vice-allenatore del ‘Gladbach: il consiglio sul futuro per Marcus Thuram

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2022

Inter, il vice allenatore del Borussia Monchengladbach parla del futuro di Marcus Thuram. Un giocatore che si sta distinguendo, oltre che per abilità fisiche e tecniche, anche per la forte presenza in zona gol. Marcus Thuram, quest’anno, dopo il ritorno dall’infortunio, ha iniziato a dominare in Bundesliga e ad essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato invernale. La sua situazione contrattuale, infatti, vista la scadenza il 30 giugno del 2023, permette a tante squadra di poter sognare di acquistarlo.

Tra queste, c’è anche l’Inter, che già in passato era stata ad un passo dal prelevarlo e solo un’infortunio non ha permesso di formalizzare il tutto. Adesso, la concorrenza è tanta, con il Bayern Monaco come squadra in testa per poterlo avere tra le sue fila. Intanto, Neuville, vice di Marco Rose al Borussia Monchengladbach, ha parlato proprio del futuro del francese.

Inter, Marcus Thuram è l’obiettivo principale per l’attacco: le parole del vice di Marco Rose fanno sognare

L’Inter, quindi, pur partendo dalle retrovie, è in piena corsa per l’acquisto di Marcus Thuram. Il giocatore, ha solo l’imbarazzo della scelta per valutare il suo prossimo club. Intanto, conferme importanti sul futuro, vengono dal vice-allenatore del Glad’bach, Neuville, che ha parlato del futuro del ragazzo. Per Neuville, infatti, intervenuto a Radio Sportiva, il giocatore sta facendo una stagione strepitosa, anche se pensa che sarà difficile che posa rinnovare e che rimanga nella sua attuale squadra.

Neuville, poi, dice una cosa molto importante sul giocatore, consigliando di andare a giocare in Serie A dove potrebbe fare cose importanti. Inoltre, ha confermato come con l’Inter fosse già tutto fatto due stagioni fa e che proprio per l’infortunio non si portò a termine l’affare.