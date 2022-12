Inter, Scalvini il dopo Skriniar? Il presidente dell’Atalanta non lascia dubbi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/12/2022

Inter, si continua a pensare a Scalvini per il dopo Skriniar. In queste ultime settimane, la società nerazzurra, sta avendo a che fare con il rinnovo complicatissimo di Milan Skriniar. Da viale della Liberazione hanno fatto recapitare l’offerta al giocatore che, però, tarda a dare una risposta definitiva. Non solo, ma man mano che passa il tempo, il difensore slovacco si allontana sempre più da Milano avvicinando un clamoroso addio a parametro zero.

Una situazione del tutto particolare che, però, ha fatto sì che Marotta ed Ausilio si muovessero per sondare il mercato alla ricerca del sostituto del numero 37 nerazzurro. Tra i nomi fatti in questi giorni, quello più gettonato sembra essere quello del classe 2003 di proprietà dell‘Atalanta, Giorgio Scalvini, che sta facendo benissimo a Bergamo in questa stagione. Intanto, il presidente della Dea, Antonio Percassi, ha parlato proprio di questa possibilità.

Inter, si continua a cercare il difensore per sostituire Skriniar: la risposta di Percassi su Scalvini

Dunque, la dirigenza nerazzurra, vorrebbe provare ad imbastire una trattativa per portare a Milano Giorgio Scalvini, in modo da mettere una pezza alla possibile partenza a parametro zero di Milan Skriniar. In un’intervista al quotidiano bergamasco, L’Eco di Bergamo, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato proprio dell’ipotesi di vedere lo stesso Scalvini a Milano.

Per il numero uno bergamasco, il giocatore ad oggi non si muove da Bergamo. Questo perchè si tratta di un giovane di grande valore che rappresenta un simbolo della società, dal momento che proviene dal florido settore giovanile del club. Porte chiude, dunque, per l’Inter. L’Atalanta non sembra affatto intenzionata a lasciar partire Scalvini. Vedremo se la dirigenza nerazzurra andrà alla ricerca di un altro profilo.