Inter Samardzic è caos totale, Marotta chiude, il giocatore se ne va

di Redazione, pubblicato il: 12/08/2023

(Inter) Arrivano le ultimissime sulla trattativa che sembrava chiusa per Samardzic all’Inter. La Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter non ha nessuna intenzione di fissare un altro incontro con gli agenti del giocatore. “Non c’è bisogno di nuovi summit dopo quello di venerdì che non ha prodotto ciò che il padre del serbo si aspettava ovvero più soldi per lui e il figlio. L’Inter si aspetta che entro lunedì il calciatore firmi il contratto fino al 2028… Domani, nonostante sia domenica, i contatti non mancheranno.”

Al contempo Gianluca Di Marzio riporta che Samardic ha lasciato Milano ed è tornato ad Udine. “Il giocatore ha qualche giorno di tempo per decidere se accettare o meno le condizioni. L’Udinese deciderà se chiudere lo stesso per Fabbian, le trattative sono ora slegate.”

Secondo il giornalista di Sky il club friulano “comunicherà a Samardzic che non sarà ceduto a nessun club se non all’Inter”.