Inter, Retegui continua a fare gola: l’attaccante arriverà ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2023

Inter, continua a piacere Retegui. La società nerazzurra, in questo momento, è alle prese con il rush finale della stagione che potrebbe regalare la qualificazione alla prossima Champions League, la Coppa Italia e la finale di Champions League. Ovviamente, nulla è ancora è scritto e bisognerà faticare moltissimo contro grandi avversari per raggiungere tutti gli obiettivi.

Intanto, se in campo sembra essere ritornato il sereno, dietro la scrivania si sta cercando di capire quali possano essere i tasselli più utili a migliorare la rosa attuale nel segno della sostenibilità. Non è un mistero che, in viale della Liberazione, per la prossima stagione, siano alla ricerca di una punta che possa concretizzare al massimo le occasioni e il nome in cima alla lista è sempre quello di Retegui.

Inter, Retegui resta un obiettivo per la prossima stagione. Ma il suo arrivo ci sarà ad una condizione

Dunque, Retegui, resta l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato della squadra nerazzurra nella prossima stagione. Il giocatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato osservato per più di un anno e ben prima che arrivasse la convocazione del ct della Nazionale, Roberto Mancini.

La dirigenza nerazzurra, tra le altre cose, ha già la preferenza del ragazzo che rimane in cima alla lista. Il ragazzo, però, arriverebbe a Milano se e solo se non ci sarà il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea. Intanto, su di lui, non c’è solo l’Inter. Napoli e Roma sono molto interessate al ragazzo, mentre all’estero la società più forte su di lui è l’Eintracht di Francoforte.