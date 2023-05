Inter, quale sarà il futuro di Acerbi? I nerazzurri si augurano una cosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/05/2023

Inter, quale sarà il futuro di Acerbi. Una delle più belle rivelazioni di questa stagione per al squadra nerazzurra, è stata sicuramente quella di Francesco Acerbi. Arrivato tra i malumori di tanta parte del tifo nerazzurro, l’ex difensore della Lazio è riuscito a imporsi in maglia nerazzurra e, al netto di qualche errore, è riuscito a prendersi non solo la maglia da titolare, ma anche l’intoccabilità nell’undici iniziale.

Ma se il presente dice Inter, ci sono nubi all’orizzonte per quanto riguarda il futuro del giocatore. Il difensore, infatti, è in prestito dalla Lazio ed è fuori dai piani della rosa biancoceleste. Ma per poterlo strappare alla squadra della capitale, dovranno essere imbastiti dei discorsi con il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio chiede, per poter cedere il giocatore, una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Marotta e Ausilio non hanno intenzione di spendere tanto per un giocatore che si avvia alla fase finale della propria carriera. Ma, come si sa, trattare con Lotito non è mai facile, quindi, tante sono le nubi che avvolgono il futuro del ragazzo che, dal canto suo, ha già espresso il desiderio di rimanere a Milano.