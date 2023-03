Inter, pronta la rivoluzione in attacco: concorrenza al Milan per un talento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2023

Inter, si prepara la rivoluzione per il reparto avanzato in estate. La prossima sessione di calciomercato, in casa nerazzurra, potrebbe vedere tantissimi cambiamenti. Il club di viale della Liberazione, infatti, oltre a tanti giocatori che andranno via a zero perchè in scadenza di contratto, ne ha anche molti che non rientrano più nei piani e che andranno sostituiti.

Come affermato dalla dirigenza, i prossimi obiettivi, dovranno essere giovani e futuribili ed è per questo che si stanno osservando tantissimi giocatori in giro per l’Europa. Uno dei reparti su cui si potrebbe intervenire di più è quello dell’attacco, dove solo Lautaro Martinez è sicuro di una permanenza a Milano anche per la prossima stagione.

Inter, per l’estate potrebbe esserci la rivoluzione in attacco: è sfida al Milan per un giovane talento della Ligue 1

Dunque, la squadra nerazzurra, sta provando a valutare alcuni talenti in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, un obiettivo in vista dell’estate è l’attaccante del Reims, Florian Balogun. Il giocatore è un classe 2001 in prestito dall’Arsenal e quest’anno sta sorprendendo tutti grazie ai suoi 16 gol in 26 presente.

L’Inter avrebbe chiesto le prime informazioni, anche se sul giocatore c’è anche il Milan. Ad oggi, il prezzo fatto dai Gunners è di circa 20-25 milioni di euro, ma visto il rendimento è di certo destinato ad aumentare. Balogun rappresenta il prototipo dell’attaccante moderno, veloce, bravo nell’uno contro uno e nella tecnica, oltre a saper legare il gioco e dialogare con i compagni di squadra in campo.