Inter, prima di Klaassen si puntava su un altro elemento, ma tutto è saltato: ecco perchè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/09/2023

Inter, c’è un retroscena sull’arrivo di Klaassen. In casa nerazzurra, è tempo di godersi i risultati sul campo. Infatti, dopo tre turni di campionato la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a portare a casa tre vittorie su tre, vincendo per 2-0 contro Monza e Cagliari e per 4-0 contro la Fiorentina. Una squadra che ha mostrato tantissime certezze e tanta consapevolezza nei propri mezzi, ma ora ci sarà uno degli ostacoli più complicati.

Dopo la pausa per le nazionali, arriverà il derby contro il Milan, anch’esso a punteggio pieno in classifica e che ha dimostrato una grande forza. Intanto, l’inserimento dei nuovi arrivati sta procedendo bene. Adesso, bisognerà integrare al meglio anche gli ultimi due acquisti, ovvero Pavard e Klaassen.

E proprio sull’acquisto dell’olandese c’è un retroscena molto interessante. Infatti, il club di viale della Liberazione, prima dell’ex Ajax, aveva sondato il terreno per un altro giocatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di Maxime Lopez, poi passato alla Fiorentina. Per il centrocampista francese si era prospettato uno scambio di prestiti con Krjstian Asllani, desideroso di avere un maggior minutaggio in campo.

Ma, poi, tutto è saltato e, come si sa, le cose sono andate diversamente. Questo perchè il centrocampista albanese, benchè desideroso di giocare maggiormente con la maglia dell’Inter, non considerava la piazza di Sassuolo quella giusta per poter avere quel minutaggio. Asllani è rimasto a Milano e affronterà, perlomeno fino a gennaio, la stagione con i nerazzurri. Ieri ha giocato un quarto d’ora, ma si spera che il classe 2002 possa essere ancora più centrale.