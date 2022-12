Inter, possibile svolta per il colpo in attacco? Una pretendente si tira fuori per l’obiettivo principale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2022

Inter, continua il pressing per Marcus Thuram. Nelle ultime settimane, i temi di calciomercato, sono ritornati in auge. L’imminente sessione invernale non è la sola a tenere banco. Le principali squadre europee, infatti, stanno iniziando a programmare il futuro prossimo in vista dell’estate. Tra le occasioni possibili, ovviamente, anche il ricorso ai cosiddetti parametri zero. In estate, per l’appunto, ci saranno tanti calciatori che andranno a scadenza di contratto con i rispettivi club e che potrebbero rappresentare delle ottime opportunità.

Tra queste, come si sa, anche quella che porta a Marcus Thuram. L’attaccante francese, impegnato ai Mondiali, e di proprietà del Borussia Monchengladbach, è uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Su di lui, soprattutto in una stagione fenomenale del giocatore, non si sono distaccati gli occhi dell’Inter che, in queste ore, ha avuto una buona notizia per prelevarlo.

Inter, si punta a rinforzare il reparto avanzato nel corso del mercato estivo. Una pretendente si defila per l’obiettivo principale

Dunque, Thuram, rappresenta l’obiettivo primario per Marotta e Ausilio per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. E secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, Bild, ci sono ottime notizie in tal senso per il club di viale della Liberazione. Infatti, tra le pretendenti principali, ci sarebbe anche il Bayern Monaco. La squadra tedesca, però, si sarebbe ritirata dalla corsa perchè starebbe cercando un giocatore con caratteristiche differenti per l’attacco.

Il profilo ideale porta ad Harry Kane del Tottenham, per cui, però, intavolare una trattativa con la squadra inglese non sarà assolutamente facile. L’Inter, però, può sorridere. La strada che porta a Thuram è sempre complicata, ma da oggi ha un ostacolo in meno.