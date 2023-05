Inter, Pirola si mette in mostra con la Salernitana: il retroscena di Di Marzio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

Inter, ci sono novità per il riscatto di Pirola. Uno dei giovani più interessanti del campionato italiano è sicuramente il canterano nerazzurro, Lorenzo Pirola. Il difensore, in questa stagione in prestito alla Salernitana, sta facendo veramente un gran campionato e soprattutto dopo l’arrivo di Paulo Sousa sulla panchina della squadra campana, ha migliorato in tutti quegli aspetti in cui era carente.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il giocatore è in orbita Inter, ma per i nerazzurri non sarà facile averlo con sè nella rosa della prossima stagione. Infatti, la Salernitana potrebbe riscattare il giocatore dal club di viale della Liberazione per 5 milioni di euro, mentre i nerazzurri hanno dalla loro un controriscatto fissato a 13 milioni di euro.

Una cifra molto importante che, sempre secondo Di Marzio, potrebbe non essere investita da parte del club lombardo. Nel caso in cui si propendesse per il contrario, invece, verrebbe versata la differenza di 8 milioni di euro direttamente nelle casse della società campana.