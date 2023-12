Inter, piovono elogi, “uno dei migliori acquisti della storia”

di Redazione, pubblicato il: 26/12/2023

(Inter) Marcus Thuram uno dei migliori acquisti della storia recente dell’Inter. E’ quanto sostiene il sito Sport.Fr che elogia il club nerazzurro per l’acquisto della punta francese a parametro zero. “Thuram, al di là delle prestazioni in campo, ha conquistato i tifosi dell’Inter con la sua professionalità e il suo impegno per la squadra. Viene evidenziata anche la sua influenza positiva nello spogliatoio, che lo rende non solo un giocatore di talento, ma anche un potenziale leader”. Valore di mercato attuale di Thuram? Almeno 70 milioni di euro secondo il sito francese.