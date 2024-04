Inter, per Gudmunsson allo studio una “marottata”

di Mario Spolverini, pubblicato il: 03/04/2024

L’Inter guarda al futuro. Non solo alla seconda stella, anche e soprattutto al mercato con un occhio di riguardo per l’attacco. Lautaro e Thuram hanno tirato la caretta tutto l’anno, ora tirano il fiato. Sanchez e Arnautovic non hanno garantito minuti e gol come ci si aspettava e la prossima stagione si preannuncia massacrante. Per questo è già stato preso Taremi con la solita operazione a parametro zero ma l’idea è quella di avere un nucleo di 5 attaccanti di valore, dunque l’iraniano non basta.

La Gazzetta dello Sport riporta oggi che lo staff di mercato nerazzurro è concentrato su Gudmunsson. L’islandese del Genoa sta sfornando prestazioni sempre più convincenti e sta attirando le attenzioni anche della Premier League (Tottenham). Il Genoa lo valuta 30 milioni con tendenza a salire.

Secondo la Gazzetta “l’Inter deve trovare la strada per arrivare a quota 30 milioni. Deve capire se il club rossoblù è disposto ad accettare contropartite, anche parziali, nell’operazione. Si è parlato di Valentin Carboni, di cui scriviamo nel pezzo a fianco: la valutazione dell’argentino è elevata, ma l’Inter potrebbe pensare a una cessione con recompra in stile Fabbian. Non è l’unica via percorribile. Certo è che la società di Zhang preferirebbe un affare dilazionato, con modalità simili a quelle che hanno portato la scorsa estate a Milano Frattesi e Carlos Augusto. Solo se dovesse capire che Gudmundsson è obiettivo irraggiungibile, l’Inter prenderebbe in considerazione altre piste. Ma l’islandese piace a tutti, ad Appiano.”