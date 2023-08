Inter, Pavard non si sblocca: i nerazzurri fanno una comunicazione al Bayern Monaco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

Inter, non si sblocca la situazione intorno a Pavard. La squadra di Simone Inzaghi, questa sera, è impegnata nella complicata trasferta di Cagliari per affrontare la squadra di Claudio Ranieri. Intanto, la dirigenza, sta lavorando per regalare al tecnico interista il braccetto di destra tanto richiesta. E il nome è sempre e solo uno: Benjamin Pavard.

Il difensore francese del Bayern Monaco è il nome richiesto a gran voce dallo stesso Inzaghi. Ma, la situazione, non si è ancora sbloccata. Tuchel non vuole lasciar partire il ragazzo o, se proprio deve farlo, vuole un sostituto che sia all’altezza.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’Inter avrebbe comunicato al Bayern Monaco che se la situazione non dovesse sbloccarsi entro le 15 di domani, allora si inizieranno a sondare altri profili. Dunque, Pavard rischia di sfumare in queste ultime ore. I nerazzurri, dovranno tutelarsi a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Inzaghi regala a gran voce la pedina mancante.