Inter, Pavard, sarà il Milan a sbrogliare la matassa?

di Redazione, pubblicato il: 28/08/2023

(Inter) La situazione di Pavard è ancora bloccata. Il Bayern lavora per trovare il sostituto del francese ma ancora senza aver trovato la soluzione. Nella tarda serata Sky Sport ha riportato una news che definire clamorosa sarebbe forse troppo ma certamente molto particolare. A sbrogliare la matassa potrebbe essere il Milan. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il Bayern avrebbe messo gli occhi su Kalulu. Se l’operazione si realizzasse i rossoneri sarebbero dunque gli artefici principali dell’arrivo di Pavard in nerazzurro. Ma avrebbero anch’essi buoni motivi per sorridere. L’incasso della cessione del difensore permetterebbe loro avere le risorse necessarie per fiondarsi su Taremi con ottime possibilità di riuscire portare a Milanello un’alternativa a Giroud di grande valore.