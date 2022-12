Inter, passi avanti per un rinnovo a sorpresa: quasi raggiunto l’accordo tra le parti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2022

Inter, decisi passi avanti per un rinnovo di contratto a sorpresa. In questi giorni, l’ambiente nerazzurro è in subbuglio per la questione rinnovi di contratto. Tanti sono, infatti, i giocatori in scadenza nel 2023 e a cui la società sta pensando di prolungare il rapporto per le prossime stagioni. Il nome principale è Milan Skriniar, le cui possibilità di rinnovo, però, sembrano essersi ridotte all’osso e i tifosi sembrano essersi rassegnati a perderlo a parametro zero a giugno.

La società sta cercando, inoltre, di rinnovare anche ad altri calciatori. Tra questi, ce n’è uno il cui prolungamento sembrava lontano alla vigilia e che, invece, adesso, sembra essere vicino a raggiungere un nuovo accordo con il club.

Inter, rinnovo di Skriniar complicato, la società guarda anche ad altri: sembra vicino un altro rinnovo

Giorni di lavoro intenso, dunque, per Beppe Marotta e Piero Ausilio. Se il rinnovo di Skriniar sembra essere lontanissimo, quello di un altro calciatore sembra avvicinarsi a grandi parsi. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, in diretta su Sky Sport, infatti, Matteo Darmian avrebbe quasi trovato l’accordo per prolungare il proprio rapporto con la squadra nerazzurra.

Darmian dovrebbe rinnovare per altre due stagioni e la questione dovrebbe essere posta nero su bianco nei prossimi giorni. Attività intensa in viale della Liberazione e giorni complicati. La società cerca di mantenere a Milano le proprie certezze. Tra queste c’è anche Matteo Darmian che in questi anni è stato spesso all’ombra di giocatori più quotati, ma sempre utili alla squadra per le vittorie ottenute. Darmian-Inter, il rapporto continuerà anche in futuro.