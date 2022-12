Inter, parla l’agente di Acerbi: tra il prezzo e la richiesta per il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/12/2022

Inter, l’agente di Acerbi parla del futuro del difensore. In queste ultime settimane, i vari media nazionali, hanno concentrato la loro attenzione sui vari rinnovi di contratto della rosa nerazzurra. Infatti, tra gli uomini di Simone Inzaghi, in tanti andranno in scadenza il prossimo giugno del 2023 e, dunque, potrebbero avere l’ultima stagione con la maglia interista.

Tra i nomi più scottanti, ci sono quelli di Skriniar – il cui rinnovo è in bilico -, de Vrij – che dovrà decidere se provare un nuovo campionato – e, infine, Edin Dzeko – che dovrebbe rinnovare con cifre al ribasso. Ma non solo rinnovi in casa nerazzurra, perchè ci sono anche calciatori da riscattare, com’è il caso di Francesco Acerbi il cui procuratore ha parlato del futuro.

Inter, parla l’agente di Francesco Acerbi: tra voglio per il futuro e la speranza nella trattativa per il riscatto

Dunque, il futuro di Francesco Acerbi, è in bilico. Troppi, per la società nerazzurra, i 4 milioni di euro utili per il riscatto del difensore. Il suo agente, Federico Pastorello, intervistato dal sito di TMW, ha affermato come la speranza del ragazzo sia quella di rimanere in maglia nerazzurra. L’ostacolo, come anticipato, sta, però, nella cifra per il riscatto.

Pastorello ha affermato come l’Inter, vista la situazione societaria, non possa permettersi di spendere questa cifra per un giocatore di 35 anni, per questo, se ci sarà un’eventuale trattativa, si aspetta che ci possa essere buon senso per risolvere la questione in maniera positiva, soprattutto perchè Acerbi non rientra nei piani di Sarri che, nel suo ruolo, preferisce un giocatore come Romagnoli che sta facendo molto bene.