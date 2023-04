Inter, Onana via in estate? Non solo Vicario. Un talentino si candida per la porta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter, un altro portiere si candida per il dopo Onana. Nelle ultime settimane si sta parlando tanto di come ci siano forti interesse dalla Premier League, soprattutto da Chelsea e Manchester United, per il portiere nerazzurro Andrè Onana. Il numero 24 interista, in questa stagione, sta giocando alla grande e si sta confermando come uno dei migliori del campionato nel suo ruolo, ma non solo.

La situazione economica dell’Inter, non permette di fare troppa resistenza. Ragion per cui è facilmente pensabile che, con un’offerta giusta, il camerunese possa essere il big della rosa sacrificato in estate. Ovviamente, dopo l’eventuale cessione, dovrebbe esserci la ricerca di un sostituto. E il nome che con più frequenza è stato fatto in questi mesi è stato quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli col quale ci sarebbero stati anche dei primi approcci.

Ma, secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, il profilo dell’estremo difensore empolese non è l’unico sul taccuino di viale della Liberazione. Infatti, un altro elemento da tenere d’occhio è quello del portiere classe 2000, oggi in forza alla Cremonese, Carnesecchi. Il giocatore, nonostante la possibile retrocessione della squadra lombarda, sta giocando una grande stagione e si è messo in mostra.

L’Atalanta, proprietaria del cartellino, è una bottega cara e già la scorsa stagione ha rifiutato offerte da 20 milioni di euro per lui. Dopo una stagione giocata benissimo in Serie A, il costo del cartellino è destinato a crescere. L’Inter lo tiene d’occhio, avendo ben presente che Vicario resta la prima opzione.