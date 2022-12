Inter, occhi fortemente puntati su un esterno sinistro di A: si fa ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/12/2022

Inter, si cercano rinforzi per la fascia sinistra a gennaio. Nel corso della scorsa sessione di mercato, la dirigenza nerazzurra, aveva trattato la cessione di Robin Gosens al Bayer Leverkusen, ma la mancanza di tempo per concludere l’affare non ha permesso una felice conclusione della trattativa. Nel mercato invernale, la situazione potrebbe ripetersi, facendo in modo che i nerazzurri dovrebbero trovare un sostituto all’altezza.

Nelle scorse settimane, intanto, proprio nell’eventualità di un addio dell’esterno tedesco, sono stati fatti tanti nomi per il sostituto. Nomi che provengono sia da campionati stranieri, che dalla Serie A. E proprio dal nostro campionato arriva l’obiettivo numero uno per la squadra nerazzurra, ma solo ad una condizione.

Inter, i nerazzurri cercano rinforzi per la fascia sinistra: l’obiettivo principale a gennaio arriva ad una condizione

Come affermato, dunque, l’Inter sta cercando il profilo più adatto alla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, sta puntando con decisione all’esterno sinistro di proprietà dell’Empoli, Fabiano Parisi.

Il giocatore, in questa stagione, sta dispuntando una grande stagione e su di lui ci sono gli occhi di tante squadre, tra cui la Juventus. La società toscana, valuta il ragazzo circa 20 milioni di euro, e avrebbe rifiutato già un’offerta di prestito con obbligo di riscatto dell’Inter. Pertanto, l’unico modo per vedere Fabiano Parisi in maglia nerazzurra, è quella di vedere la cessione di Robin Gosens a gennaio. Diversamente, ogni discorso verrebbe proiettato a giugno, quando ci sarebbe più tempo per imbastire una trattative con le giuste modalità.