di Redazione, pubblicato il: 23/12/2023

(Inter) Mercato di gennaio già avviato anche per l’Inter. Secondo il sito CM.com “l’obiettivo vero per l’Inter, nel mercato invernale, resta Tajon Buchanan, sempre più separato in casa Bruges dopo aver deciso di comune accordo col club di non partecipare alla gara di stasera contro il Racing White Daring Molenbeek. Un affondo è probabile, dato lo stallo nel rinnovo di contratto di Dumfries.