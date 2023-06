Inter, non solo Vicario: dall’Empoli un altro obiettivo. Ma occhio a prezzo e rivali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/06/2023

Inter, gli occhi puntati su un gioiellino dell’Empoli. Mentre la squadra di Inzaghi è impegnata sul campo a preparare la trasferta di Torino contro la squadra granata e, soprattutto, la finale di Champions League contro il Manchester City, in viale della Liberazione si comincia a programmare il futuro per regalare al tecnico nerazzurro una squadra che possa essere quanto più possibile competitiva.

Tra i mantra di Marotta e Ausilio, oltre a quello di abbassare il costo della rosa e far quadrare i conti, c’è anche quello di ringiovanire la rosa con calciatori preferibilmente italiani. E proprio un giovane italiano è uno degli obiettivi per la prossima estate. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, la dirigenza interista avrebbe messo gli occhi su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003.

Il gioiello dell‘Empoli, in questo momento, è impegnato in Argentina per il Mondiale Under 20 e proprio ieri è stato decisivo con la sua rete contro l’Inghilterra, permettendo all’Italia di andare avanti nella competizione. La squadra toscana ha fissato il prezzo a 20 milioni, che potrebbe salire se le sue prestazioni continueranno ad essere queste. Ma su di lui, non c’è solo l’Inter. Infatti, anche Roma, Napoli e Milan sono sulle sue tracce e potrebbero avviare una trattativa concreta.