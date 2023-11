Inter, nome nuovo made in Italy per la difesa: ha sorpassato un altro nazionale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/11/2023

Inter, nome nuovo made in Italy per la difesa nerazzurra. In attesa del rientro di tutti i nazionali dagli impegni con le rispettive compagini, in casa nerazzurra si lavora duramente per preparare al meglio la grande sfida di domenica prossima contro la Juventus. Una partita importante sia perchè si sfideranno le due prime della classe in Serie A, sia perchè, nella scorsa stagione, in campionato, i bianconeri hanno sempre battuto la squadra nerazzurra.

Una partita complicatissima, in cui servirà tutta la massima cura ai dettagli e la scelta dei migliori uomini, nonostante le assenze di Bastoni e Pavard. Intanto, in viale della Liberazione, si pensa già al futuro e ad adocchiare i nomi di calciatori italiani che possano fare al caso dell’Inter. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, un nome che piace molto, specie dopo la partita di ieri sera contro l’Ucraina, è quello del difensore del Torino classe 1999, Alessandro Buongiorno.

Il ragazzo, nelle preferenze, ha scavalcato il più costoso Scalvini ed è lui il prescelto ad essere il post-Acerbi. Il difensore nerazzurro ha un contratto fino al 2025, quando avrà 37 anni. Per questo la dirigenza sta già pensando al suo erede. La scorsa estate, Buongiorno, ha rifiutato l’Atalanta e Cairo lo ha blindato con un contratto fino al 2028. Non sarà facile portarlo a Milano, ma l’Inter lo tiene sicuramente d’occhio.