Inter, nome a sorpresa per la porta: è l’obiettivo numero 1 come vice-Onana

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2022

Inter, per la prossima stagione si cerca anche un vice-Onana. Nelle ultime ore, rimbalzano sempre con maggiore insistenza le voci che vorrebbero un addio di Handanovic a fine stagione. Il portiere sloveno e capitano della squadra nerazzurra, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, dal momento che ha perso la titolarità in favore di Onana, avrebbe deciso di finire la sua esperienza in nerazzurro.

Sarà da capire se Handanovic vorrà proseguire la propria carriera da calciatore o intraprendere quella, che lui stesso ha annunciato, da allenatore, magari iniziando nello staff tecnico di Simone Inzaghi. Ma aldilà di questo, l’Inter si trova a dover pensare ad un dopo Handanovic e secondo le indiscrezioni delle ultime ore, ci sarebbe un nome a sorpresa come obiettivo primario.

Inter, Handanovic lascia i nerazzurri a fine stagione? Per la porta c’è un nome a sorpresa in vista di giugno

Come detto, l’Inter è alla ricerca di un vice-Onana in vista della prossima stagione. Proprio in queste ore, sta iniziando a circolare un nome a sorpresa. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, come secondo di Onana, la società nerazzurra starebbe pensando seriamente di acquistare a parametro zero il portiere del Boca Juniors, Augustin Rossi.

Il giocatore non rinnoverà il proprio contratto con la squadra argentina, pertanto sarebbe un’occasione ghiotta per la dirigenza nerazzurra. Ad oggi, vista l’impossibilità di arrivare a Sommer, vicino al Bayern Monaco, e quelle per arrivare a Neto, il nome buono come vice-Onana potrebbe essere quello di Rossi. Sarà da vedere se nelle prossime settimane l’affare si chiuderà in maniera definitiva.