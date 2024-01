Inter, nessun rivale per il colpo a zero: andato a segno il lavoro di mesi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2024

Inter, nessun rivale per il colpo a parametro zero. In casa nerazzurra, c’è parecchia attesa per la partita contro il Verona di sabato all’ora di pranzo. Una sfida che dovrà necessariamente portare i tre punti a Milano, sia per vendicare al cattiva prestazione ed il cattivo risultato ottenuto in casa del Genoa, sia per tenere a distanza un’agguerrita Juventus che fino al termine della stagione sarà la principale rivale scudetto.

Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche al calciomercato e a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Detto più volte dell’imminente arrivo a Milano dell’esterno canadese del Club Brugge, Tajon Buchanan, la dirigenza interista sta lavorando molto duramente per programmare il prossimo futuro della squadra, specie con qualche innesto che potrebbe esserci a parametro zero.

Uno dei nomi che circola maggiormente a tal proposito, è quello dell’attaccante iraniano del Porto, Medhi Taremi, in scadenza con il suo attuale club. E un’indiscrezione arriva, oggi, dal quotidiano, Il Corriere dello Sport, che parla di un’Inter molto vicina a mettere a segno il colpo. Infatti, pare che, almeno fino ad oggi, il giocatore abbia dato completa disponibilità alla squadra di Inzaghi e nessuna rivale sembra esserci all’orizzonte.

L’attaccante, già lo scorso anno sarebbe potuto arrivare in nerazzurro, ma l’arrivo di Arnautovic prima, e il forte interesse del Milan, poi, non hanno permesso di concretizzare l’affare.