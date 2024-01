Inter, messo a segno il primo colpo a parametro zero. E non sarà l’unico…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/01/2024

Inter, c’è il primo colpo a parametro zero. In casa nerazzurra la concentrazione è massima in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita. I nerazzurri, in semifinale, affronteranno un avversario complicatissimo come la Lazio di Maurizio Sarri che, nelle ultime stagione, ha sempre creato tantissime difficoltà agli uomini di Inzaghi.

Servirà la migliore Inter possibile per provare ad accedere alla finale e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per quanto riguarda la squadra della prossima stagione. E, come riportato all’interno del proprio editoriale per TMW da Fabrizio Biasin, pare che la dirigenza interista abbia già messo a segno il primo colpo a parametro zero. E non dovrebbe essere l’unico.

Ecco le parole di Biasin: “C’è chi parlava di una squadra “nervosa”, “affaticata”, un filo “in difficoltà” e certamente “sotto pressione mediatica”. Ebbene, la reazione sul campo è stata perfetta, sintomo che la squadra di Inzaghi sa isolarsi dalla (inevitabile) caciara mediatica. Il resto lo dicono i numeri, sorprendenti. E comunque tutto questo inutile bla bla serviva per arrivare al punto: l’Inter ha l’accordo per portare Taremi a Milano a giugno. Se non succedono cose imprevedibili, sarà il prossimo parametro zero dei nerazzurri (e non il solo…)”.