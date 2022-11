Inter, Marotta segue da vicino il Mondiale: 3 i nomi che piacciono

di Candido Baldini, pubblicato il: 19/11/2022

Inter, domani inizierà il Mondiale del Qatar che come noto non vedrà protagonista l’Italia, eliminata negli spareggi dalla Macedonia. Tuttavia ci saranno comunque motivi per trovare interessante questa competizione. Una ragione valida la avrà senza dubbio Beppe Marotta, che ha sul suo taccuino diversi nomi da seguire. L’Inter infatti è alla ricerca di esterni sinistri, visto che Robin Gosens non sta offrendo le garanzie sperate, e già nella sessione di gennaio potrebbe partire (magari con la formula del prestito).

Stando a quanto riportato questa mattina dalla redazione di Tuttosport sarebbero tre gli esterni che suscitano interesse e che si esibiranno con le rispettive nazionali.

Inter, osservati in modo speciali tre esterni “mondiali”

Il primo profilo è quello di Borna Sosa, che esordirà in questi giorni con la sua Croazia. Questo nome era già circolato nel corso dell’estate, quando si era paventata l’ipotesi di un addio da parte di Gosens. Ora che il tedesco è di nuovo sul mercato gli uomini mercato nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il croato.

“Già lunedì il direttore sportivo dell’Inter potrà vedere all’opera, nel match degli Stati Uniti contro il Galles, un altro prospetto interessantissimo che risponde all’identikit di Antonee Robinson, già in passato nel mirino del Milan: il ragazzo, sempre titolare in stagione nel Fulham, ha un contratto in scadenza nel 2024, il che – in assenza di rinnovo – ne fa un’occasione di mercato anche alla luce dei suoi 25 anni”.

Il terzo nome infine è quello di Lazovic. Il trentaduenne serbo attualmente milita nel Verona, e quindi conosce bene il campionato italiano. Inoltre arriverebbe ad un prezzo molto abbordabile. Un ulteriore vantaggio ê poi rappresentato dal fatto che accetterebbe di ricoprire il ruolo di vice-Dimarco.