Inter, Marotta punta un nazionale argentino in mezzo: già prese informazioni su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, Beppe Marotta punta ad un nazionale argentino. La società nerazzurra, in questi mesi di pausa dal campionato, sta cercando di iniziare la programmazione per il futuro per fare in modo da non lasciarsi trovare impreparati, come accaduto in estate con l’accoppiata Bremer-Dybala.

Sul taccuino dei due dirigenti, si stanno valutando dei possibili rinforzi, in vista dell’estate, che possano fare al caso del tecnico Simone Inzaghi e che possano adattarsi al gioco dell’allenatore. Proprio per questo, sarebbe stato individuato il profilo di un nazionale argentino che tanto bene sta facendo in questo mondiale con la maglia dell’albiceleste, tanto da convincere tanti club internazionali a richiedere informazioni. Vediamo di chi si tratta.

Inter, gli occhi di Beppe Marotta su un centrocampista della nazionale argentina: ecco di chi si tratta

Dunque, la dirigenza nerazzurra, è intenzionata a regalare a Simone Inzaghi un tassello in mezzo al campo che possa completare bene il reparto e si possa adattare perfettamente al gioco della squadra. Per questo, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, Marotta e Ausilio hanno individuato il profilo adatto che si sta mettendo in mostra al Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina.

Si tratta di Alexis MacAllister. Per il giocatore di proprietà del Brighton sono già chieste informarzioni, ma l’Inter deve prestare attenzione, dal momento che la concorrenza è ampia e agguerrita. Infatti, in Italia, sul giocatore, avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, mentre occhio all’estero con Atletico Madrid e Tottenham che hanno intenzione di fare sul serio ed hanno la possibilità di poter spendere di più.