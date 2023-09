Inter, Marotta promette la ciliegina ,”io e Ausilio abbiamo idee chiare”

di Redazione, pubblicato il: 01/09/2023

(Inter) Dopo il sorteggio dei gironi di Champions, Beppe Marotta ha parlato con i giornalisti presenti. Non poteva mancare una domanda sul mercato che va a concludersi stasera. L’Ad nerazzurro è stato (stranamente) loquace.

“In base alle opportunità vorremmo completare l’organico con una ciliegina. Il centrocampista? Vediamo di cogliere opportunità fino a domani sera. Abbiamo detto di no per alcuni dei nostri migliori giocatori, che sono stati chiesti. Ndombele o Maxime Lopez? Non voglio fare nomi per illudere o disilludere nessun. Siamo molto attivi e stiamo lavorando. Io e Ausilio abbiamo le idee chiare. La squadra ci dà garanzie”.