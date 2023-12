Inter, Marotta in tribuna a Marassi, profumo di mercato

di Redazione, pubblicato il: 27/12/2023

(Inter) Beppe Marotta era presente ieri sera in tribuna a Marassi in occasione di Sampdoria Bari. Nonostante i suoi trascorsi in blucerchiato difficile ipotizzare che sia stata solo una visita di cortesia o di piacere. Nella squadra di Pirlo militano infatti due giovani ancora di proprietà dell’Inter, Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. Il portiere dopo un inizio con qualche incertezza si sta affermando titolare assoluto della porta sampdoriana mentre la punta sta attraversando un ottimo momento di forma, anche ieri sera a segno per arrivare a quota 4 centri e 3 assist. Più che plausibile che Marotta e la dirigenza ligure abbiano parlato di mercato, magari già nell’ottica della finestra invernale per un rientro di Esposito alla casa madre nerazzurra vista la necessità di rinforzi in attacco.