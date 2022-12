Inter, Marotta e Inzaghi allo stadio a vedere Fabbian: l’intenzione del club sul ragazzo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, Beppe Marotta e Simone Inzaghi hanno visto la partita Como-Reggina. L’amministratore delegato ed il tecnico nerazzurro, nella giornata di oggi, erano presenti a Como per assistere al match di campionato tra la squadra di casa e la Reggina di Simone Inzaghi. Gli occhi dei due, ovviamente, erano per il giovane di proprietà interista, Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla squadra granata.

Il classe 2003, non è partito titolare quest’oggi, ma è subentrato ad un altro ex nerazzurro come Lorenzo Crisetig al minuto 72. Poche indicazioni, per Marotta e Inzaghi, anche se le idee sul futuro di Fabbian, ad oggi, sembrano essere abbastanza chiare.

Dunque, come anticipato, Marotta ed Inzaghi hanno assistito al match di Serie B tra Como e Reggina per valutare il giovane di proprietà dell’Inter, Giovanni Fabbian. In poco più di un quarto d’ora di gara, ovviamente, non sono arrivate molte indicazioni, ma secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione hanno ben chiare le idee sul da farsi per il giovane centrocampista della cantera.

Infatti, per la rosea, ad oggi, l’intenzione del club interista è quella di far terminare la stagione a Reggio Calabria a Fabbian, per poi integrarlo nella rosa di Inzaghi e farne il dopo-Gagliardini. L’ex Atalanta, infatti, è in scadenza di contratto e non farà più parte del progetto nerazzurro. L’intenzione del club è quella di far entrare in prima squadra più elementi del vivaio. Dopo quello di Dimarco e, pian piano, di Carboni, potrebbe essere il turno di Fabbian.