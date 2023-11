Inter, Marotta e Ausilio bloccano il portiere del futuro: cosa manca per chiudere l’affare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/11/2023

Inter, Marotta e Ausilio bloccano il portiere del futuro. In casa nerazzurra c’è soddisfazione per la clamorosa rimonta effettuata ieri sera in casa del Benfica. I nerazzurri, che nel primo tempo erano sotto per 3-0 grazie alle reti dell’ex Joao Mario, sono stati capaci di agguantare il pari con i gol di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. Inzaghi si prende il carattere dei suoi e guarda già al prossimo impegno contro il Napoli.

Intanto, mentre la squadra si prepara per la supersfida di domenica sera, in viale della Liberazione, la dirigenza, cerca di programmare il futuro osservando quelli che ritiene possano essere i profili più adatti per far parte della rosa nerazzurra della prossima stagione.

Uno dei ruoli che si cercherà di coprire, sarà quasi certamente quello del portiere. Infatti, se è vero che Sommer sta facendo molto bene fino a questo momento, è altrettanto vero che l’età avanzata suggerisce di pensare anche al futuro. Soprattutto se Audero non dovesse essere riscattato, ecco che un altro profilo sarebbe da acquistare.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l’Inter avrebbe in pugno il portiere del futuro. Si tratta del brasiliano Bento Krepski. Il classe 1999, di proprietà dell’Atletico Paranaense, già la scorsa estate era stato cercato dai nerazzurri. Ma l’affare non andò in porto. Marotta e Ausilio, però, in vista dell’estate, avrebbero già bloccato il portiere per una cifra di 15 milioni. L’affare, allora, è concluso? No, perchè la dirigenza nerazzurra dovrà valutare quale sarà il budget a disposizione per affondare il colpo in modo definitivo. Di sicuro i nerazzurri si sono portati avanti, ma ora bisognerà concretizzare il tutto.