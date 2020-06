Inter, Marotta accellera per Lacazette: il francese preferito a Cavani

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e starebbe studiando l'offerta giusta per convincere i nerazzurri a cederlo. Nel frattempo, l'Inter sarebbe sempre al lavoro sul mercato degli attaccanti per non farsi trovare impreparata in caso di cessione dell'argentino. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono alla ricerca di un attaccante top e starebbero valutando diversi profili. Nelle ultime settimane sembrava che il prescelto fosse Edison Cavani, ma i nerazzurri non sembrerebbero disposti ad accontentare le alte richieste economiche dell’uruguaiano.

Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Alexandre Lacazette, 29enne francese di proprietà dell’Arsenal. Il classe ‘91 sarebbe al momento in pole position per il sempre più probabile dopo Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i nerazzurri avrebbero individuato nel centravanti dei gunners il possibile partner ideale di Romelu Lukaku e avrebbero già avviato i primi contatti. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e la sua valutazione è superiore ai 40 milioni di euro.