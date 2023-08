Inter, l’arrivo di Pavard favorito da un duplice legame

di Redazione, pubblicato il: 30/08/2023

(Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport torna a parlare della trattativa che ha portato Pavard in nerazzurro. Nonostante le voci di difficoltà ed i tempi che si allungavano “la società è sempre stata molto ottimista. Si stava cautelando, aveva chiesto informazioni per Schuurs del Torino ma non ha mai pensato che potesse saltare. Primo perché il giocatore spingeva e anche gli agenti. Uno è Pini Zahavi, che è anche l’agente dell’allenatore Thomas Tuchel. E’ stato un fattore decisivo, alla fine il Bayern Monaco il sostituto ancora non l’ha preso, Pavard è andato all’Inter senza che formalmente abbia chiuso per un altro difensore”.