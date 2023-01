Inter, la news dalla Spagna fa rumore, scambio tra big in vista?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 13/01/2023

Arriva dalla Spagna nel pomeriggio di oggi una nuova indiscrezione di mercato.

Secondo Gerard Romero, giornalista assai vicino al Barcellona, la società blaugrana e l’Inter sarebbero in contatto per verificare le possibilità di arrivare ad uno scambio tra Franck Kessiè e Marcelo Brozovic. La notizia è stata successivamente rilanciata dal quotidiano Marca.

Kessiè, 26 anni appena compiuti, è arrivato in Catalogna lo scorso anno da svincolato ma non ha trovato grandi spazi nelle rotazioni di Xavi.

Inter coperta in regia

Brozovic da parte sua dopo oltre 7 anni di Inter guarderebbe con attenzione ad una nuova esperienza in campo europeo.

Lo scambio permetterebbe ai due club di mettere a segno una plusvalenza di rilievo anche se è ipotizzabile un pur modesto conguaglio a favore del Barca in virtù della differenza di età tra i due giocatori. Dal canto suo l’Inter avrebbe anche la possibilità di non trovarsi impreparata ad una uscita così importante. In questi mesi di assenza del croato per infortunio, Calhanoglu ha dimostrato di poter rispondere egregiamente alla chiamata in regia. Dietro di lui bussa prepotentemente Asllani che, una volta terminato il periodo di apprendistato tecnico e tattico, avrà tutte le caratteristiche di età e di personalità per assumere la guida della mediana nerazzurra.