Inter, in estate si è sondato un attaccante: nel 2024 può entrare ancora in auge

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/09/2023

Inter, in estate si è fatto un tentativo per un attaccante. In casa Inter, ci si gode la pausa per le nazionali con la squadra a punteggio pieno dopo tre vittorie nei primi tre turni di campionato. Al rientro dalle nazionali, poi, la squadra dovrà preparare al meglio quella che rappresenta, probabilmente, l’ostacolo più duro, ovvero il Milan, anch’esso capolista.

Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate la società nerazzurra ha provato a sondare un attaccante. Si tratta di Jonathan David. Il centravanti canadese, infatti, era stato un dei profili valutati prima dell’arrivo di Arnautovic, ma la società nerazzurra non era in possesso della liquidità necessaria per poter affondare il colpo di mercato.

Ma attenzione, perchè il profilo di David potrebbe tornare in auge anche per la prossima estate. Il contratto del giocatore andrebbe a scadenza il 30 giugno nel 2025 e, quindi, il prezzo, potrebbe essere inferiore. Non solo, ma la prossima, potrebbe essere anche l’estate in cui potrebbero presentarsi delle offerte per Lautaro Martinez o per Marcus Thuram.

Nel caso in cui uno dei due attaccanti nerazzurri dovesse veramente essere ceduto, allora ecco che David diverebbe il primo obiettivo di mercato per il reparto avanzato. Insomma, suggestioni e idee che potrebbero concretizzarsi. Ancora tutto è prematuro, ma l’idea che porta David è sempre viva.