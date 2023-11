Inter, il sogno di mercato per una rosa sempre più “azzurra”. Ma ci sono due ostacoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/11/2023

Inter, i nerazzurri hanno un sogno di mercato. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver ottenuto una grandissima vittoria in casa contro la Roma degli ex Josè Mourinho e Romelu Lukaku, sabato se la dovrà vedere contro un altro ex dal dente avvelenato come Giampiero Gasperini. Una partita che si preannuncia complicatissima contro una rosa che tra le più in forma del campionato e che riesce sempre a sfornare giocatori molto interessanti che stanno assumendo uno status sempre più importanti sia in Italia che in Europa.

Proprio per questo servirà la partita perfetta e Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni dettaglio per provare a portare a casa i tre punti. Intanto, a proposito di Atalanta, l’edizione odierna di Tuttosport, rilancia una notizia di mercato che riguarda proprio la Dea e i nerazzurri di Milano.

Infatti, non è una novità come Marotta e Ausilio abbiano come priorità, nella costruzione della rosa, quella di uno zoccolo duro che possa essere italiano. E tra gli azzurri ricercati in viale della Liberazione, c’è sicuramente quello del difensore classe 2003, Giorgio Scalvini. Il ragazzo, anche in questa stagione, si sta affermando ed è riuscito stabilmente ad essere convocato con la maglia della Nazionale.

I nerazzurri lo ritengono perfetto per la propria difesa a tre, soprattutto perchè può giocare in tutte e tre le posizioni. Ma ci sono due ostacoli. Il primo è quello del prezzo, visto che ci vogliono almeno 40 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. La seconda è la concorrenza, soprattutto del Manchester United che ha ottimi rapporti con la società bergamasca dopo le operazioni che hanno portato in Red Traorè e Hojlund.