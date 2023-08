Inter, il mercato non è finito: si punta un centrocampista! Un nome dalla A e uno dall’UK

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/08/2023

Inter, il mercato dei nerazzurri potrebbe non essere finito. Mentre Benjamin Pavard si appresta a diventare un nuovo difensore nerazzurro, in viale della Liberazione si sta riflettendo se provare a regalare a Simone Inzaghi un nuovo elemento per il centrocampo. Infatti, il tecnico interista, negli incontri con la dirigenza, ha chiesto a gran voce un giocatore a centrocampo che possa essere strutturato fisicamente.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza sta prendendo seriamente in considerazione questa opzione. E ci sarebbero due nomi in particolare con il quale sono intrattenuti i contatti. Il primo è quello di Maxime Lopez del Sassuolo, per il quale sarebbero in corso dei discorsi con la società neroverde – anche se non rappresenta il giocatore dalle caratteristiche fisiche chieste da Inzaghi.

L’altro nome, invece, viene dalla Championship ed è Boubakary Soumarè del Leicester per il quale sono state richieste informazioni. Vedremo se davvero Marotta e Ausilio riusciranno a regalare anche questo tassello. Un’estate che ha visto i nerazzurri portare a Milano ben undici giocatori, attuando una vera e propria rivoluzione.

Di sicuro, a quel punto, andrebbero considerate le posizioni di Stefano Sensi e Lucien Agoumè. Per il secondo si era parlato di un interesse da parte dell’Almeria. Mentre per il primo non era stata esclusa la permanenza con eventuale rinnovo di contratto per abbassarne il costo a bilancio.