Inter, Icardi può davvero tornare? In viale della Liberazione risuonano ancora queste parole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/01/2024

Inter, Icardi può tornare davvero in nerazzurro? Mentre la squadra di Inzaghi cerca di preparare al meglio la partita di campionato contro il Verona, per riscattare il brutto pareggio ottenuto in casa del Genoa la scorsa settimana, in viale della Liberazione si lavora per cercare di migliorare la rosa del tecnico nerazzurro e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Dato per fatto l’arrivo dell’esterno canadese Buchanan, la sensazione è che qualcosa può ancora accadere. In questi giorni, infatti, si è tanto vociferato di un possibile ritorno in maglia nerazzurra di Mauro Icardi. Lo scoop fornito dal direttore di Novella 2000, ha incendiato i tifosi che si sono divisi tra chi rivorrebbe l’argentino a Milano e chi, invece, no.

Ma davvero Icardi può tornare all’Inter? In viale della Liberazione non la pensano così. O, almeno, questo è quello che sostiene il quotidiano Il Giorno. Infatti, la dirigenza nerazzurra è ancora parecchio scottata da quanto accaduto e riecheggiano ancora le parole di Spalletti che sosteneva “La mediazione per vestire la maglia dell’Inter è umiliante per una tifoseria che vive per la squadra come quella interista”.

Insomma, un ritorno sembra davvero improbabile. Sia per quanto detto, sia perchè ci vuole la partenza di un attaccante. L’indiziato numero uno sarebbe Alexis Sanchez, ma la volontà del cileno è quella di rimanere a Milano e la società gli ha rinnovato la fiducia.