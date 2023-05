Inter, Fabbian e Mulattieri in vetrina: la società nerazzurra ha le idee chiare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/05/2023

Inter, la società ha le idee chiare su Fabbian e Mulattieri. In questa stagione, tanti giovani nerazzurri si sono messi in mostra in prestito. Due tra quelli più interessanti e chiacchierati in ottica calciomercato sono sicuramente il centrocampista Giovanni Fabbian e l’attaccante Samuele Mulattieri. Il primo, in questa stagione, è andato a giocare in prestito alla corte di Filippo Inzaghi alla Reggina, mentre il secondo è stato grande protagonista della promozione del Frosinone.

Dal primo luglio, il loro cartellino, tornerà nelle mani della società nerazzurra che, poi, dovrà decidere il da farsi. Proprio in tal senso, La Gazzetta dello Sport, ha rivelato quelle che sono le intenzioni del club di viale della Liberazione sui due ragazzi. Per quanto riguarda Fabbian, l’intenzione sarebbe quella di puntarci e, magari, tenerlo in rosa al posto del sicuro partente Gagliardini.

Per quanto riguarda Mulattieri, invece, il discorso è diverso. L’attaccante classe 2000 ha tantissime richieste sul mercato e Marotta e Ausilio potrebbero sacrificarlo per arrivare a qualche pedina oppure per ottenere soldi freschi da reinvestire o da mettere a bilancio. Insomma, presto si delineerà la situazione di entrambi i giovani. Bisognerà capire se poi, queste indiscrezioni saranno confermate dai fatti.