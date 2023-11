Inter, e se il colpo per gennaio fosse in attacco? Il giornalista non ha dubbi: ecco il nome preferito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/11/2023

Inter, e se il rinforzo per gennaio fosse un attaccante? In questi giorni di pausa per le partite delle nazionali, sulla stampa nostrana si sono letti tanti nomi in orbita nerazzurra. Quello che sembra sicuro è che il club di viale della Liberazione interverrà sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra rispetto a quanto fatto questa estate.

Più che sui nomi fatti, si dovrà anche capire quale sarà il ruolo su cui si interverrà. Infatti, da più parti si è letto che un nuovo elemento per la rosa potrebbe arrivare per la fascia destra, dal momento che Juan Cuadrado non ha dato, ad oggi, le giuste garanzie fisiche per poter giocare con continuità. Non solo, ma occhio anche al reparto offensivo, dove la forma di Alexis Sanchez e di Marko Arnautovic non ha convinto.

Ecco perchè, nella serata di ieri, il giornalista Fabrizio Romano, ai microfoni della trasmissione Propaganda Live, ha parlato della possibilità di intervenire per il reparto offensivo. E il nome resta sempre uno, quello di Mehdi Taremi del Porto.

Ecco le parole di Fabrizio Romano: “L’estate scorsa lo stava per prendere il Milan, adesso potrebbe andare all’Inter. L’Inter ci sta pensando, ha bisogno di un attaccante in più a gennaio e quindi Taremi può essere il nome giusto per l’attacco. È un nome da tenere d’occhio”.